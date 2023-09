Al giorno d’oggi i dispositivi elettronici che possediamo sono molto di più rispetto solo a qualche anno fa. La conseguenza negativa di tutti questi dispositivi? il doverli ricaricare.

Delle volte capita anche di doverne caricare più di uno alla volta e questo comporta l’avere tantissimi fili in giro per casa. Con GONEO Caricatore USB C 30W a 4 Porte non dovrete più pensare ai cavi.

GONEO Caricatore USB C 30W a 4 Porte in offerta su Amazon

Oggi vogliamo presentarvi questo caricatore rapido USB-C, adattatore multiporta, con cui è possibile ricaricare non solo lo smartphone o il tablet. Potrà infatti alimentare anche Kindle, cuffie Bluetooth, altoparlanti portatili, smartwatch e altri dispositivi che si caricano con un cavo USB A o di tipo C.

La stazione di ricarica USB-C all-in-one è dotata di 4 porte: 2 porte USB-A e 2 porte USB-C -PD che sono tagliate per adattarsi a più dispositivi consentendo una ricarica rapida. Un’eccellente soluzione di ricarica da tavolo con molteplici opzioni di connettività. Questa stazione di ricarica USB da tavolo integra 4 porte di ricarica e regola in modo intelligente la potenza di uscita per i dispositivi collegati.

Se si utilizza solo la porta USB-C, si ottiene una potenza massima di 30W. Collegare la porta USB-C e 1 porta USB-A per caricare due telefoni contemporaneamente alla massima velocità in 20 W e 12 W. Il piccolo formato tascabile può essere facilmente riposto in tasca, in valigia o nello zaino e il suo peso leggero lo rende il miglior compagno ovunque si vada. Il suo design compatto lo rende il dispositivo migliore per la casa, l’ufficio e i viaggi. Il prodotto lo trovate a questo link a soli 11.19 euro.