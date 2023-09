Questo mese il colosso dello streaming Netflix ha stupito i suoi abbonati con i suoi ultimi nuovi titoli. Tra le serie arrivate a settembre 2023, infatti, ricordiamo ad esempio la quarta stagione di Sex Education che, come sappiamo ormai da diverso tempo, vedrà concludere le vicende dei protagonisti. Ora, però, è arrivato già il momento di pensare al prossimo mese. Fra sole due settimane, infatti, saremo ad ottobre 2023 e Netflix si sta preparando per arricchire ulteriormente il suo catalogo.

Netflix, in arrivo ad ottobre 2023 tanti nuovi contenuti multimediali

Mancano ormai solo due settimane all’arrivo del mese di ottobre 2023 e, come già detto in apertura, il colosso dello streaming Netflix si accinge a portare diverse novità sul proprio catalogo. Tra i nuovi titoli più attesi, in particolare, c’è sicuramente la terza parte della nota serie di Lupin. Oltre a questo, ricordiamo poi che ad ottobre arriverà ufficialmente sulla piattaforma anche la settima stagione di Elite, che vedrà continuare le vicende degli studenti de Las Encinas, tra amori, omicidi ed intrighi. Vi elenchiamo comunque qui di seguito tutti i titoli che arriveranno su Netflix ad ottobre.

Serie tv in arrivo su Netflix ad ottobre 2023

• LUPIN S3 – 5 ottobre 2023

• EVERYTHING NOW – 5 ottobre 2023

• GOOD NIGHT WORLD – 12 ottobre 2023

• LA CADUTA DELLA CASA DI USHER – 12 ottobre 2023

• NEON – 19 ottobre 2023

• BODIES – 19 ottobre 2023

• YARATILAN – LA CREATURA – 20 ottobre 2023

• ELITE S7 – 20 ottobre 2023

• LA VITA SUL NOSTRO PIANETA – 25 ottobre 2023

• PLUTO – 26 ottobre 2023

• TORE – 27 ottobre 2023

Film in arrivo su Netflix ad ottobre 2023

• SFIDA PER LA VETTA – 4 ottobre 2023

• FAIR PLAY – 6 ottobre 2023

• CRYPTO BOY – 19 ottobre 2023

• SORELLA MORTE – 27 ottobre 2023

• PAIN HUSTLERS – 27 ottobre 2023