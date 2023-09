Non pagare più il canone Rai è assolutamente possibile, esiste a tutti gli effetti un modo completamente legale che ci permette di richiedere la totale esenzione dal pagamento della tassa. Non sono presenti escamotage di dubbia qualità o provenienza, basta solamente conoscere al meglio la Legge.

Dovete infatti sapere che il canone Rai nacque come tassa di possesso di un televisore, e quindi richiede che il contribuente costretto a pagarla sia effettivamente in possesso di un dispositivo di questo tipo. Di base lo Stato immagina che sia vero, nel momento in cui viene attivato un contratto di fornitura elettrica, ma se questo differisse dalla realtà, ecco che l’utente ha la possibilità di richiedere l’esenzione.

Canone Rai, la tassa non sarà più da pagare per gli utenti

Sarà necessario presentare una auto dichiarazione direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, all’interno del quale appunto si dichiara di non essere effettivamente in possesso di un televisore nell’abitazione. Prestate attenzione a non cercare di fare i furbetti, se scoperti rischiate sanzioni decisamente pesanti. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio per evitare di pagare il canone Rai su base annuale, altrimenti per uno sconto semestrale si dovrà presentarla entro il 30 giugno (non verranno effettuati rimborsi di alcun tipo).

Solo gli over75 con un reddito famigliare inferiore agli 8000 euro, su base annua, saranno in grado di continuare a guardare la televisione e non pagare il canone Rai, anche in questo caso è necessario presentare domanda di esenzione.