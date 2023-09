Iliad in questa seconda metà del mese di settembre torna ad affidarsi all’usato sicuro per quanto riguarda la sua proposta per la telefonia mobile. A tal proposito, dopo il lancio di Flash 180 in estate, la migliore offerta del gestore francese torna ad essere la classica Giga 150. Le promozioni che Iliad mette a disposizione degli abbonati sono vantaggiose non solo per le ricaricabili, ma anche per la telefonia fissa.

Iliad, la migliore promozione per la Fibra ottica e la telefonia fissa

A settembre, infatti, le offerte legate alla Fibra ottica sono quanto mai interessanti sia per i costi mensili che per i consumi. La migliore occasione degli utenti del provider francese per la telefonia fissa resta la Iliad Box.

Ad oggi, la Iliad Box è un’occasione unica per gli utenti. Il pacchetto dell’offerta prevede connessione internet no limits sino a 4 Gbps di velocità con la tecnologia della Fibra ottica e minuti senza limii verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Il prezzo per il rinnovo dell’offerta è di 24,99 euro con la sola aggiunta di una quota una tantum di 29,99 euro per l’attivazione della rete.

Proprio in queste settimane, inoltre, per la Iliad Box è disponibile un costo promozionale per coloro che contestualmente alla promo di telefonia fissa hanno anche una tariffa per la telefonia mobile attiva. In tale circostanza, il costo della tariffa Fibra scende sino a 19,99 euro al mese. Il prezzo è bloccato senza pericolo di rimodulazioni ed è valido anche per chi attiverà in futuro una ricaricabile del gestore francese.