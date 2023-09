Tesla Model 3 - non rifatelo a casa, proprio così potreste danneggiarla

Una Tesla Model 3 è stata recentemente filmata in Cina mentre attraversava una strada allagata. Questo comportamento, sebbene possa sembrare audace o avventuroso, è altamente sconsigliato, in particolare per i veicoli elettrici come la Tesla.

Tesla Model 3: veicoli elettrici VS acqua

Guidare in acque alluvionali presenta una serie di rischi, sia per i veicoli tradizionali che per quelli elettrici. Anche se i veicoli elettrici non hanno un motore a combustione interna con componenti idraulici, esistono comunque pericoli significativi. Il rischio principale è legato ai danni che l’acqua può causare ai componenti elettrici, in particolare alle batterie. Queste sono componenti costose e delicate. Ad esempio, sostituirne una firmata Tesla può costare circa 11.000 euro in Italia. Oltre al danno economico, una batteria danneggiata può rappresentare un rischio per la sicurezza, poiché potrebbe surriscaldarsi o addirittura incendiarsi.

Il video che ha catturato l’evento mostra la Tesla Model 3 che sembra gestire abbastanza bene l’attraversamento dell’acqua. Una delle ragioni potrebbe essere che la griglia del motore delle auto elettriche è posizionata più in alto rispetto ai motori tradizionali. Tuttavia, ciò non dovrebbe essere interpretato come un invito a mettere alla prova le auto in condizioni simili. Anche se il motore potrebbe non essere direttamente esposto all’acqua, altri componenti sensibili possono essere vulnerabili.

Un esempio delle potenziali conseguenze di una batteria danneggiata proviene dall’Australia. Vicino all’aeroporto di Sydney, un’auto elettrica ha preso fuoco, coinvolgendo anche veicoli nelle vicinanze. Le indagini hanno rivelato che la causa dell’incendio era legata a una batteria difettosa. È fondamentale che i proprietari di veicoli elettrici siano consapevoli dei rischi associati alla guida in condizioni avverse e si astengano dal mettere in pericolo se stessi, il loro veicolo e gli altri. La sicurezza dovrebbe sempre essere la priorità principale, e situazioni come quella ripresa in Cina dovrebbero essere evitate a tutti i costi.