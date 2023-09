Radiazioni, iPhone 12 RITIRATO dal mercato in FRANCIA

L’acquisto di uno smartphone dovrebbe prevedere anche la conoscenza da parte degli utenti della possibilità di beccarsi delle radiazioni. In genere queste sono di scarsa intensità, e non vanno ad intaccare per nulla la salute fisica. Durante le ultime ore però sarebbe capitato qualcosa di realmente inaspettato: in Francia è stata ufficialmente sospesa la vendita degli iPhone 12.

Questa decisione comunicata dall’agenzia nazionale delle frequenze, ha stabilito che lo smartphone fosse ritirato in maniera temporanea dal mercato proprio perché emette troppe onde elettromagnetiche.

Le norme europee infatti non concedono un tasso di assorbimento così alto.

iPhone 12 ritirato dal mercato in Francia: ci sono 15 giorni per muoversi

Secondo quanto riportato, il valore misurato per quanto riguarda l’indice SAR su iPhone 12 avrebbe fatto venire fuori un valore pari a 5,74 watt per Kg. Bisogna inoltre valutare che la normativa europea prevede un limite massimo di 4.

Il valore dunque sarebbe stato superato di 1,74, sebbene lo stesso test abbia stabilito che le radiazioni assorbite dal corpo ad una distanza di 5 centimetri rispettassero il limite di 2 watt per Kg.

Ora Apple ha ricevuto la richiesta da parte dell’agenzia francese di adottare qualsiasi mezzo pur di risolvere la questione, anche per quanto riguarda gli smartphone già venduti. Il colosso di Cupertino dovrà quindi procedere con un aggiornamento del software indirizzato proprio agli iPhone 12. La situazione dunque potrebbe rivelarsi molto più dannosa del previsto per Apple. Gli utenti, senza essere istruiti in merito, potrebbero decidere di disfarsi del melafonino incriminato.

Proprio per questo nelle prossime ore l’azienda dovrà fare una sorta di annuncio per far capire quello che sta realmente succedendo.