Nel corso di questi ultimi mesi gli utenti di WhatsApp hanno ricevuto dagli sviluppatori una serie di novità. Gli ultimi aggiornamenti della piattaforma di messaggistica istantanea hanno modificato gli assetti della chat ed hanno in parte superato vincoli storici del servizio.

WhatsApp, la novità degli account su più dispositivi

Insieme al tool che consente di inviare foto in alta definizione e all’upgrade per la modifica dei messaggi, l’aggiornamento più rilevante per il pubblico in questi ultimi mesi è quello che consente agli utenti di WhatsApp di comunicare su più dispositivi.

Il limite storico di WhatsApp che consentiva l’uso della piattaforma solo su un dispositivo è quindi ufficialmente superato. Con le versioni aggiornate di WhatsApp su iOS e su Android oltre ad uno smartphone primario, gli utenti hanno anche la possibilità di collegare il proprio profilo ad un dispositivo secondario.

Per collegare il proprio dispositivo secondario il procedimento è molto semplice. Gli utenti dovranno effettuare una sincronizzazione dei messaggi, in linea al meccanismo già messo in atto per collegare il proprio profilo al servizio desktop, WhatsApp Web. Per effettuare la sincronizzazione dei messaggi gli utenti dovranno rivolgersi come al solito alle funzione del menù Impostazioni.

Saranno necessari solo pochi secondi per effettuare una sincronizzazione delle conversazioni da un dispositivo all’altro. Una volta effettuato questo passaggio, gli utenti potranno ricevere ed inviare messaggi anche sul dispositivo secondario. Su tutti i dispositivi Android compatibili e sugli iPhone di ultima generazione, il roll out di questo upgrade si completerà proprio in questi giorni.