Una nuova promozione molto speciale è stata lanciata proprio in questi giorni da Kena Mobile, arriva difatti la possibilità di richiedere ben 100 giga di traffico dati al mese, optando anche per una totale attivazione gratuita, il che permette così di accedere ai contenuti senza spendere nemmeno un centesimo (anche la consegna è a costo azzerato).

La richiesta di attivazione può essere presentata direttamente dal sito ufficiale di Kena Mobile, con annessa la consegna diretta al domicilio, ma solo in determinati casi: gli utenti devono essere in possesso di una SIM di Iliad o di un altro MVNO e devono essere disposti ad optare per la portabilità del proprio numero originario.

Ricevete gratis le offerte Amazon con i codici sconto gratis e le nuove offerte speciali sul vostro smartphone, iscrivendovi qui.

Kena Mobile, tantissimi sconti speciali con le nuove promo

La promozione di Kena Mobile è una delle migliori di sempre, sopratutto per l’eccellente rapporto qualità/prezzo attualmente disponibile, da notare infatti che costa solamente 5,99 euro al mese, con canone che dovrà necessariamente essere versato tramite il credito residuo della SIM ricaricabile.

Al suo interno si possono trovare comunque tantissimi contenuti, come 100 giga di internet alla massima velocità (da notare che con Kena Mobile non si potranno superare i 60Mbps in download), oppure minuti illimitati liberamente utilizzabili verso tutti, per finire con 200 SMS da utilizzare a piacimento.

Non sono presenti vincoli contrattuali di vario genere, così da poter decidere di abbandonare Kena Mobile in un qualsiasi momento senza penali da pagare, come accade ad esempio con WindTre e altri operatori tradizionali.