Iliad RINNOVA le promo, arriva la nuova offerta che regala il 5G

Gli ultimi mesi sono stati davvero importanti per Iliad, siccome il gestore a condotto una campagna promozionale di altissimo livello. Dopo aver visto l’offerta da 200 giga disponibile sul sito ufficiale a luglio, il mese di agosto è stato caratterizzato dalla promo da 180 giga. Ora che entrambe sono scadute si torna al passato.

Iliad infatti ha ripristinato una sua vecchia conoscenza, ovvero quella Giga 150 che per qualche anno ha reso il gestore il re del mercato. Il merito è sicuramente dei tanti contenuti di cui è provvista questa soluzione, soprattutto in merito alla connessione web. Oltre a questo però c’è il prezzo di vendita e anche lo standard di rete che, ricordiamo, Iliad regala a tutti.

Iliad ripropone l’offerta da 150 giga, il 5G è ancora gratuito per tutti

Ora bisogna andare con ordine: dopo aver visto due offerte superiori in merito ai contenuti e con lo stesso prezzo di quella proposta oggi, Iliad ha scelto la via conservativa. L’offerta che il gestore può permettersi di tenere attiva sul suo sito ancora per tanto tempo è senza dubbio la Giga 150.

Scegliendo questa soluzione, gli utenti porteranno a casa tutto quello che serve. Si parte da chiamate illimitate e messaggi illimitati verso tutti. Ovviamente ci sono 150 giga per connettersi ad Internet ogni mese. Come sempre Iliad offre il 5G in maniera gratuita, senza alcun costo futuro.

Ovviamente ricordate di utilizzarlo solo nelle zone in cui ci sono le giuste infrastrutture. Chiaramente se il vostro smartphone non sarà dotato di modem 5G, sarà inutile avere questo privilegio.