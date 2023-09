La crescita dei pagamenti digitali si lega sempre di più alla crescita di popolarità per Postepay. La semplicità e la convenienza della carta di credito ricaricabile di Poste Italiane oramai rappresenta una garanzia per migliaia di utenti sul suolo nazionale. Nel corso degli ultimi anni, Poste ha ampliato considerevolmente le sue tutele in ambito di sicurezza per il pubblico, ma le truffe sono sempre in agguato.

Postepay, il rischio reale di perdere i risparmi con queste truffe

Gli hacker sfruttano con cadenza continua le possibili disattenzioni degli utenti attraverso l’invio di messaggi fasulli, ora inviati via SMS ora via mail. Questi messaggi, simili in tutto per tutto a delle comunicazioni ufficiali di Poste Italiane, promuovono finti bonifici per gli utenti, da accreditare direttamente sui conti online.

Questi bonifici, che si riveleranno da subito inesistenti, hanno una finalità unica: attirare proprio l’attenzione degli utenti e spingere costoro a cliccare su link in allegato al messaggio.

Tutti coloro che cascano nella trappola del link, si troveranno collegati su un sito la cui interfaccia grafica ricorda molto da vicino quella ufficiale del sito ufficiale di Poste Italiane. Proprio la somiglianza tra il portale di Poste con quello fasullo degli hacker, spinge gli utenti ad inserire le loro credenziali di home banking.

Qualora gli hacker dovessero ottenere il pieno possesso delle credenziali home banking dei clienti di Postepay, per questi ultimi il rischio di perdere tutti i risparmi sarebbe più che concreto. In caso di anomalie, ad ogni modo, i clienti devono prontamente comunicare con il servizio assistenza di Poste Italiane.