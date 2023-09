Iliad ha aggiornato in questi giorni i suoi listini per la telefonia mobile. Dopo il grande successo della promozione Flash 180, disponibile in edizione limitata sino allo scorso 14 settembre, il provider francese per l’inizio della stagione autunnale torna ad affidarsi alle grandi certezze della ricaricabile Giga 150.

Iliad, a settembre la tariffa da 180 Giga e due offerte segrete

Rispetto al passato, le condizioni della Giga 150 non sono cambiate. I clienti che scelgono questa ricaricabile si troveranno a pagare una quota mensile pari a 9.99 euro euro e riceveranno consumi senza limiti per effettuare chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i contatti della propria rubrica ed anche 150 Giga per la navigazione di rete, anche la tecnologia del 5G garantita senza costi extra, inclusa nel prezzo della ricaricabile.

Anche in questo mese di settembre, però, la Giga 150 non è l’unica opzione per i clienti di Iliad. Attraverso il sito ufficiale del provider è infatti possibile attivare due promozioni low cost segrete.

Una prima alternativa rispetto alla Giga 150 è certamente la Giga 100. Questa promozione un costo ridotto rispetto alla prima ricaricabile, con un prezzo mensile pari a 7,99 euro. I consumi prevedono chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e ben 100 Giga per la connessione internet anche con il 5G.

Ulteriore tariffa da non sottovalutare è la Dati 300. Questa ricaricabile speciale mette a disposizione del pubblico un pacchetto di 300 Giga per la navigazione di rete anche attraverso la copertura del 5G ad un semplice costo mensile pari a 13,99 euro.