In queste ultime settimane ci sono state numerose novità sul fronte sociale, con Instagram grande protagonista. Come alternativa alla rivoluzione di Elon Musk che ha acquisito Twitter – ora ribattezzata X – la piattaforma di casa Meta ha presentato anch’esso un servizio per favorire le conversazioni tra gli utenti: Threads.

Threads di Instagram, i numeri già sono da flop

Nel mese di luglio, i numeri di Threads hanno lasciato grandi speranze tra gli addetti ai lavori di casa Meta. In poche ore, dal momento del lancio, il servizio di Instagram ha raggiunto la quota 10 milioni di utenti, con volti noti (influencers, ma anche esponenti dello sport, della politica e della società civile) che hanno da subito sposato la causa di Threads. Il successo di questo servizio però è durato un periodo di tempo limitato, tanto che ora molti analisti del web già parlano di flop.

A due mesi dal lancio di Threads, poco più della metà dei profili compie attività regolari e continue sulla piattaforma. Anche le interazioni sono in calo drastico e costante da settimane.

A pesare su un probabile insuccesso di Threads, secondo gli esperti, ci sarebbero le numerose somiglianze rispetto a X. Coloro che hanno un account attivo su Threads, proprio come su X, hanno la facoltà di scrivere post dalla lunghezza massima di 500 caratteri, uniti anche a foto e video, di lunghezza massima pari a 5 minuti. Gli utenti inoltre possono anche commentare post di amici e followers ed attraverso la sezione “Consigliati”, in linea con quanto previsto su Instagram o anche su Facebook, è possibile comunicare con nuove persone.