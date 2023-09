Il mercato dei telefoni cellulari è in continuo sviluppo, le aziende produttrici di

smartphone, continuano a competere tra di loro al fine di realizzare il modello di

cellulare più tecnologicamente all’avanguardia e con un ottimo rapporto qualità –

prezzo.

È risaputo che, alcuni smartphone, soprattutto quelli realizzati da marchi famosi, sono

disponibili ad un prezzo di acquisto davvero considerevole che, paradossalmente,

rende questi dispositivi ancora più desiderabili.

Parlando di telefoni dal consistente valore economico, potremmo prendere in

considerazione anche alcuni modelli del passato che, se in buone condizioni,

potrebbero farvi guadagnare un bel po’ di soldi.

Telefoni vintage: Se sei in possesso di uno di questi sei davvero fortunato!

I telefoni vintage che, ad oggi, potrebbero valere una vera e propria fortuna, sono:

● NOKIA 3310

Tutti conoscono il Nokia 3310, che ha letteralmente fatto la storia di intere

generazioni. Conosciuto anche come il “telefono indistruttibile”.

Tale modello, se ancora in buone condizioni, potrebbe essere rivenduto per 400

euro.

Inoltre, per chi fosse interessato, l’azienda sta provvedendo a rilanciare, per i

più nostalgici, un remake del vecchio dispositivo con connessione in 4G.

● MOTOROLA StarTAC

Si tratta del primo telefono a conchiglia della storia, realizzato nel 1996. Per

chi fosse in possesso di questo modello di cellulare, provvisto anche di

schermo a LED rossi, potrebbe rivenderlo al prezzo di 200 euro.

● NOKIA 9110i Communicator.

Il Nokia 9110i, ha suscitato un vero e proprio scalpore al suo primo lancio, in

quanto, all’epoca, si presentava come un dispositivo davvero all’avanguardia. Il

telefono aveva un’apertura “a libro”, ed era provvisto di una tastiera qwerty, una

piccola antenna e offriva la possibilità di inviare anche fax.

Ad oggi, i fortunati possessori di questo simpatico modello, potrebbero

rivenderlo al costo di 1000 euro.

● HTC One M7.

Realizzato nel 2013, l’Htc One M7 rappresenta il primo telefono Android ad

aver fatto concorrenza all’ iPhone.

In un mercato in cui i cellulari erano fatti interamente in plastica, l’ Htc è stato

il primo a presentare una parte in alluminio.

Ad oggi, un modello in ottime condizioni potrebbe valere anche 500 euro.

● iPhone 2G.

Impossibile non inserire in questa classifica, il primo modello di iPhone 2G,

lanciato da Steve Jobs il 9 Gennaio del 2007.

Si tratta di un cellulare che ha letteralmente fatto la storia del suo marchio e

che, se posseduto, soprattutto se in ottime condizioni, potrebbe essere venduto

anche per 20.000 euro