1Mobile è un’operatore telefonico virtuale che, per la fruizione dei suoi servizi,

“prende in prestito” la propria linea da Vodafone.

Quando parliamo di operatori virtuali, ci riferiamo a tutti quei gestori telefonici che

non dispongono di proprie infrastrutture fisiche. Per questa ragione stipulano accordi

con altri operatori, scelti tra i migliori del mercato.

1Mobile, non avendo, in questo modo, costi di gestione cui sottostare, può quindi

contare sul fornire ai suoi clienti una lista di promo super vantaggiose, non solo per la

qualità dei servizi offerti, considerata la rete che prende in prestito da Vodafone che

risulta essere una delle migliori, ma anche soprattutto per la convenienza dei prezzi.

Grazie ai quali 1Mobile riesce ad insinuarsi nel mercato italiano come un valido

competitor.

1Mobile: Le migliori offerte a partire da appena 2.50 euro al mese

A tal proposito, vi forniamo una prima introduzione a quelle che sono le promozioni

più convenienti di 1Mobile per questo mese di Settembre.

● X CONNECT.

Al costo di appena 2.50 euro al mese, la promo comprende:

– 100 minuti per le chiamate;

– 50 SMS verso tutti;

– 1 GB di Internet.

● Start XPlus Reward.

A 4.99 euro al mese, include:

– Minuti illimitati verso tutti i numeri;

– 30 SMS;

– 20 GB di Internet;

– A partire dal terzo mese di rinnovo la promo scenderà al prezzo di 4.45

euro al mese e inoltre, potrete godere di 10Gb in più di Internet, per la

vostra navigazione on-line.

● Super 80.

A 5 euro per il primo mese, dopodiché, a partire dal secondo mese di

attivazione il costo della promo sarà di 6.99 euro, essa include:

– Minuti illimitati verso tutti;

– 80 messaggi verso tutti;

– 80 GB di Internet.

● Top 150 Summer Edition.

A 5 euro per il primo mese, dopodiché a 7.99 euro al mese, comprende:

– Minuti illimitati verso tutti;

– 50 messaggi verso tutti i numeri;

– Ben 150 GB di Internet.

● Special 180 Summer Edition.

Al costo di 8.99 euro al mese, la promo include:

– Minuti illimitati verso qualsiasi numero telefonico;

– 80 SMS;

– 180 GB di Internet.

● Flash 220 Summer Edition.

Al costo di 9.99 euro al mese, essa comprende:

– Minuti illimitati verso tutti i numeri;

– 90 messaggi di testo;

– 220 GB di connessione dati.

Come detto all’inizio, si tratta solamente di una piccola introduzione, per questa

ragione consigliamo sempre, a chiunque fosse interessato, di consultare il sito ufficiale

di 1Mobile. Per avere informazioni dettagliate su queste e molte altre promozioni

super vantaggiose !