Solo qualche giorno fa il colosso di Cupertino Apple ha presentato i nuovi prodotti, tra cui anche Apple Watch Series 9.

In seguito alla presentazione, la piattaforma Amazon ha deciso di mettere in offerta il modello precedente. Ecco tutti i dettagli sul prezzo.

Apple Watch Series 8 in offerta su Amazon

Apple Watch Series 8 è la proposta di casa Apple per l’anno 2022-2023 e va a sostituire il Series 7 che aveva apportato pochissime migliorie rispetto al modello ancora precedente. Si caratterizza per il sensore di temperatura che garantisce uno sguardo più approfondito al tema della salute. Questo prodotto ha una resistenza alla polvere IP6X ed è impermeabile fino a 50 metri di profondità.

L’uso quotidiano che facciamo di Apple Watch rende questo prodotto un alleato indispensabile per il monitoraggio dell’attività quotidiana e dei principali parametri vitali come il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Apple permette al suo Watch di fornire dati utili sul benessere generale grazie al sensore di temperatura. Con watchOS 9, per chiudere il capitolo inerente alla salute, arriva anche l’app Farmaci che offre promemoria per ogni farmaco o integratore da assumere durante la giornata.

Lo smartwatch di casa Apple è, da qualche generazione, pronto a chiamare i soccorsi in caso di caduta ma ora il livello di sicurezza sale ancora di più con il rilevamento automatico degli incidenti stradali. Tutto questo avviene grazie al lavoro combinato del nuovo accelerometro capace di monitorare grosse variazioni nella forza G. Lo smartwatch Apple può contare su ben 18 ore di autonomia in condizioni d’uso standard e fino a 36 ore in modalità di risparmio energetico. Il modello da 41 mm è disponibile seguendo questo link a soli 399 euro.