Gli smartphone ormai sono parte integrante della vita dell’essere umano e difficilmente si riuscirebbe a farne a meno.

L’utilizzo del cellulare ha effettivamente migliorato la qualità della vita di molte persone rendendo molto più semplice svolgere tante azioni.

Risulta difficile per le nuove generazioni pensare che un tempo per raggiungere una destinazione sconosciuta si usavano le mappe oppure per rimanere in contatto con i vecchi amici distanti si mandavano le lettere. Adesso è tutto racchiuso nel palmo di una mano e con semplice tap si possono fare tante cose.

Dal primo smartphone al giorno d’oggi n’è stata fatta di strada e i cellulari diventano via via sempre più multifunzionali e potenti (e anche costosi!).

La classifica degli smartphone più potenti

In questo articolo parleremo proprio della potenza degli smartphone e di quali sono i cellulari più potenti di settembre 2023. La classifica è stata stilata dalla piattaforma AnTuTu e confronta diverse fasce.

Secondo la classifica, che tiene conto di diversi test, lo smartphone più potente in assoluto è il nuovo OnePlus Ace2 Pro che ha ottenuto un punteggio di 1648735 punti. La caratteristica principale del cellulare della casa cinese è sicuramente lo schermo Q9+ e il processore Snapdragon 8 Gen2.

Secondo posto per iQOO 11S, smartphone cinese che ottiene 1645393 e si caratterizza per lo schermo Samsung E6 da 6,78 pollici.

Chiude la top 3 il Red Magic 8S Pro+ di Nubia che totalizza ben 1637536 punti la cui peculiarità è la presenza di una fotocamera al di sotto dello schermo.

Per la seconda tipologia di fascia, quella medio alta, domina la classifica un gioellino di casa Xiaomi, il Redmi Note 12 Turbo, seguito dal realme GT Neo5 SE di Oppo e dall’iQOO Neo7 SE.