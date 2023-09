Pezzotto e IPTV potrebbero essere in grave pericolo e la loro era potrebbe essere giunta al termine. La pirateria è una pratica illegale che viene quotidianamente perpetrata da milioni di persone.

A farne maggiormente le spese è il mondo sportivo con molti italiani che preferiscono guardare le partite della propria squadra del cuore sul pezzotto o su qualche sito illegale piuttosto di sottoscrivere degli abbonamenti legali con le piattaforme che ne possiedono i diritti.

Il motivo dietro questa pratica è prettamente economico. Grazie a questi siti si è in grado di risparmiare un bel po’ di soldi ma questa non è una giustificazione ammissibile per continuare a utilizzarli.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), insieme ad altre autorità e associazioni, da sempre si batte per cercare di arginare questo fenomeno e bloccarne le conseguenze ma tutte le vie intraprese fino a questo momento non sono servite a molto poiché i siti illegali sono sempre riusciti a tornare attivi.

Adesso invece sembra che le cose stiano per cambiare sul serio e che si sia riusciti a trovare la giusta soluzione. Ma quale?

Piracy Shield, la piattaforma contro lo streaming illegale

Dal 1 ottobre 2023 sarà introdotta Piracy Shield, una nuova piattaforma in grado di combattere lo streaming illegale e i suoi diffusori.

Come funziona? Piracy Shield ha la capacità di segnalare la presenza di siti illegali che stanno trasmettendo in quel momento partite di Serie A o qualsiasi altro contenuto ai detentori dei diritti tv e di bloccare il sito entra 30 minuti. É davvero finita per la pirateria?

Ricordiamo inoltre che guardare un contenuto illegalmente è un reato che può essere perseguibile con severe conseguenze come multe molto salate.