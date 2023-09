Netflix, una SERIE TV è al primo post ed è la più vista in 85 paesi del mondo

Stanno ottenendo sempre più successo le serie TV di Netflix durante questo mese di settembre che si sta rivelando un grande mese. Infatti, secondo le ultime statistiche, il colosso dello streaming avrebbe fatto registrare grandissimi risultati dal punto di vista delle visualizzazioni di alcune produzioni in particolare.

Nonostante il colosso abbia bloccato la condivisione delle password, il numero di utenti è aumentato, così come quello delle visualizzazioni. Attualmente l’obiettivo principale è quello di poter aumentare ancora i dati e una serie TV su tutte glielo starebbe consentendo. Il grande hype creato tra il pubblico è giustificato.

Netflix batte tutti i record grazie alla nuova serie TV One Piece ma non è la sola

Dopo aver visto tante produzioni che sono balzate agli onori della cronaca durante gli scorsi mesi, questa volta Netflix ha fatto ancora meglio.

Ora come ora la classifica parla chiaro: i primi tre posti sono occupati saldamente da One Piece, Who is Erin Carter? e Ragnarok.

Quella che sta portando certamente più visualizzazioni in assoluto la prima, basata sulla storia già vista nel noto anime. One Piece è ad oggi la serie più vista in 85 paesi del mondo, record dunque superato e battuto. Le avventure del celebre pirata infatti stanno mandando in visibilio la platea di Netflix, che ha divorato i primi 8 episodi in men che non si dica. Tutto sembra essere molto fedele al celebre cartone animato, tranne alcune piccolezze.

Rubber, nome del cartone, prende il nome di Monkey D. Luffy, pirata con l’obiettivo di diventare il più grande di tutti. Insomma, se non l’avete ancora visto, vi consigliamo di correre subito.