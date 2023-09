Netflix, quanti RECORD con queste 3 SERIE TV favolose

Sebbene siano state bloccate le password condivise ormai da diversi mesi, Netflix continua a fare corsa a sé nel mondo dello streaming. Il colosso infatti non sembra abbassare la testa nei confronti della concorrenza, che con le ultime produzioni ha messo tanta carne al fuoco.

Quando si parla di Netflix però c’è sempre una sorta di predilezione da parte del pubblico, il quale sa benissimo di trovare tutto quello di cui necessita. Anche questo mese di settembre infatti è stato ricco di grandi novità, soprattutto dal punto di vista delle serie TV. La piattaforma streaming avrebbe infatti registrato alcuni record, soprattutto grazie alla serie attualmente prima in classifica. Chiaramente non ci sono limiti di tempo per guardarle, visto che dureranno per mesi ancora sulla piattaforma, ancor di più se saranno acclamate dal pubblico. Ora come ora ce ne sono ben tre in cima.

Netflix ha tre serie TV stratosferiche in questo momento, ecco quali sono

Partendo dal terzo posto in classifica, ritorna ufficialmente Ragnarok con la sua terza stagione. Il supereroe dovrà tenere a bada tutti i problemi che si manifesteranno in Norvegia, nazione già attanagliata dal problema dello scioglimento dei ghiacci e dell’inquinamento.

Al secondo posto ecco Who is Erin Carter? attualmente molto in voga vista la sua trama quasi a rappresentare un thriller.

Al primo posto ecco la serie TV vista degli ultimi tempi e non solo: si tratta di One Piece. La ciurma di cappello di paglia farà di tutto pur di raggiungere la grande rotta che porta al tesoro di Gold Roger.