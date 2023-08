Gli italiani che scelgono la Postepay sono in numero sempre maggiore, specie in estate. La carta di credito ricaricabile si rivela infatti un’alleata fondamentale dalla vita quotidiana, sia per la spesa presso i diversi punti vendita sul territorio sia per effettuare ogni genere di acquisto online. L’utilità della Postepay però deve essere associata all’attenzione degli utenti, che devono evitare ad ogni costo truffe e tentativi di soprusi online.

Postepay, il rischio reale di perdere i risparmi con queste truffe

Da anni, gli hacker cercano di sfruttare la disattenzione degli utenti, con messaggi truffa e catene utili per rubare in qualche modo le credenziali di accesso all’home banking del pubblico di Postepay. Spesso e volentieri, ad esempio, i clienti di Poste Italiane vengono raggiunti via mail o anche via SMS da messaggi che promettono bonifici immediati sul conto o anche da messaggi che minacciano spese improvvise o addirittura la chiusura dello stesso conto.

La finalità di questi messaggi, certamente dal grande impatto, è quella di attirare proprio l’attenzione del pubblico e successivamente indirizzare i lettori a cliccare su un link in allegato a tali comunicazione. Il link, a sua volta, rimanda ad un sito fake, la cui interfaccia è davvero simile a quella de portale ufficiale di Poste Italiane. Gli utenti quindi sono invitati ad entrare sul sito fasullo con le loro credenziali reali di Postepay.

Attraverso questo stratagemma gli hacker riescono ad entrare in possesso dei dati home banking di migliaia di utenti, con il conseguente rischio da parte di questi ultimi di perdere tutti i risparmi.