In questi giorni è possibile trovare Apple Mac Mini 2020 con Chip M1 in offerta sulla piattaforma di e-commerce Amazon.

Per la precisione, è possibile pagarlo il 10% in meno rispetto al prezzo a cui è esposto solitamente. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Apple Mac Mini 2020 con Chip M1 in offerta su Amazon

Il Chip M1 è progettato da Apple, per un nuovo livello di performance della CPU, della GPU e del machine learning. Dispone di CPU 8‐core con prestazioni fino a 3 volte più veloci, per sfrecciare come mai prima d’ora nei tuoi flussi di lavoro e GPU 8‐core, per una grafica fino a 6 volte più scattante nelle app e nei giochi più complessi.

Monta una Neural Engine 16‐core, per un apprendimento automatico evoluto. I GB di memoria RAM sono 8 e la memoria è unificata e permette di rendere fluido e reattivo il nostro lavoro. Archiviazione SSD ultraveloce, per aprire app e file in un attimo.

Sistema di raffreddamento evoluto, per prestazioni rivoluzionarie. Non manca il Wi-Fi 6 di nuova generazione per connessioni più rapide e le porte Thunderbolt, USB, HDMI, USB-A e molte altre. Seguendo questo link lo pagherete il 10% in meno rispetto al solito, solo 599 euro.