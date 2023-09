Nel Regno Unito in una gara della durata di una sola mezz’ora, tenutasi a Goodwood, una Ferrari 250 GTO d’epoca è andata in fiamme costringendo il pilota, l’ex campione della Formula 1 Karun Chandhok, a compiere un testacoda e ad uscire immediatamente dal veicolo.

Le fiamme sono nate al di sotto della carrozzeria. Il pilota ha raccontato di quanto fosse entusiasta nel guidare un’auto così prestigiosa e di come all’improvviso abbia sentito un forte botto. Le ruote posteriori sono andate in blocco e l’auto ha derapato. Mentre girava ha iniziato a vedere il fuco propagarsi, quindi è uscito subito dalla pista per non coinvolgere le altre auto e correre fuori dall’auto.

Cosa ha causato l’incendio della Ferrari d’epoca?

Secondo il parere di chi ha organizzato l’intero evento, l’incendio è stato causato da un guasto avvenuto nel motore. I proprietari della costosa Ferrari non hanno ancora capito bene quale sia stata la causa scatenante precisa. Hanno inoltre spiegato che vi è stata un’anomalia interna. Questa ha creato un buco nella coppa dell’olio che ha cominciato a perdere. L’olio, entrato poi a contatto con le parti roventi del sistema di scarico, ha preso inevitabilmente fuoco.

Auto del genere sono spesso possedute da miliardari che collezionano vetture d’epoca e le pagano anche a prezzi spropositati. Purtroppo però, quando si decide di metterle in strada devono tener conto di possibili incidenti che possano causare gravissimi danni. Forse sarebbe stato meglio lasciarla in garage.

Il modello infatti, la Ferrari 250 GTO può arrivare a valere 60 milioni di euro. Quest’auto è stata addirittura classificata come una vera opera d’arte e possiede anche i diritti d’autore. Possedere auto d’epoca può avere dei vantaggi, come il non dover pagare il bollo auto, tuttavia spesso è meglio che restino pezzi da museo. Un vero spreco che avrà distrutto i proprietari e che ha messo in pericolo la vita del pilota.