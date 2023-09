WhatsApp, piattaforma di messaggistica istantanea molto famosa, utilizzata in 150 paesi e da circa 3 miliardi di utenti è sempre in cima alle notizie grazie al suo modi di cambiare spesso le sue funzionalità aggiungendone molte che migliorino l’applicazione.

Come ben sappiamo infatti l’App di Meta ha più funzioni e non si limita a permettere agli utenti di scambiarsi messaggi e ogni anno lavora per aggiornarsi sempre in meglio.

La nuova funzione di WhatsApp di cui parleremo oggi è un po’ particolare a causa delle ragioni alla base della sua introduzione.

Chat Cross-Platform: cosa sono e perché verranno introdotte?

Come detto in precedenza questa funzione chiamata Chat Cross Platform, che verrà introdotta a breve da WhatsApp è un po’ diversa dai soliti aggiornamenti della piattaforma.

Infatti la funzione è stata imposta dall’Unione Europea. Vediamo nel dettaglio cosa significa questa affermazione. L’UE ha recentemente presentato il Digital Markets Act (DMA) con il quale richiede a WhatsApp e a tutte le grandi imprese di fornire interoperabilità. Ciò si traduce concretamente nella possibilità di scambiarsi messaggi tramite applicazioni diverse. Esempio: se sono su WhatsApp posso inviare un messaggio a un utente su Telegram senza dover aprire quest’ultima.

Lo scopo di questo atto è quello di promuovere una concorrenza leale nell’ambiente digitale favorendo soprattutto le piccole realtà.

Secondo le linee guida gli utenti possono tranquillamente scegliere di non sfruttare questa opzione qualora lo desiderassero ed è importante sapere che WhatsApp non toglierà la crittografia end-to-end che rimarrà attiva anche durante lo scambio di messaggi con un’altra applicazione.