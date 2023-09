1Mobile si iscrive alla lista di MVNO dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, ovvero aziende in grado di proporre ai consumatori finali promozioni di assoluta qualità, in vendita a cifre decisamente inferiori al normale.

Una delle migliori soluzioni di questo periodo è proprio la Flash 220 Summer Edition, promozione che ha un costo di soli 9,99 euro, ma che allo stesso tempo può essere richiesta da qualsiasi consumatore in Italia. Coloro che opteranno per la portabilità da tutti gli operatori, pagheranno inizialmente 4,99 euro, mentre chi sceglierà di richiederla su nuova numerazione, dovrà versare un contributo di 9,99 euro; in entrambe le occasioni sarà strettamente necessario aggiungere anche il necessario per coprire la prima mensilità.

1Mobile, questa promozione è da attivare subito

La spesa da 1mobile è davvero ai minimi termini, con la Flash 220 infatti gli utenti si ritrovano a dover pagare solamente 9,99 euro al mese, per riuscire a godere di ben 220 giga di internet in 4G, con illimitati minuti che possono essere utilizzati verso tutti, ed anche 90 SMS da inviare a chiunque si desideri.

Non sono presenti vincoli particolari in termini permanenti, ovvero l’utente può abbandonare 1mobile quando vuole, senza costi aggiuntivi, a patto che siano trascorsi almeno 6 mesi dall’attivazione. La rimodulazione sarà possibile, ma solo in futuro e non troppo vicino alla data di inizio del contratto, la navigazione è in 4G limitato, ovvero non sarà possibile, anche nelle migliori condizioni, superare un certo valore (come presso gli altri MVNO).