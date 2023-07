Il Galaxy Unpacked è vicinissimo ma ciò non pone freni alle indiscrezioni riguardo i dispositivi che arriveranno nell’occasione di questo evento Samsung. Soltanto pochi giorni fa, infatti, sono emerse in rete delle foto scattate dal vivo che mostrano il nuovo meccanismo a cerniera del Samsung Galaxy Z Fold 5.

Samsung Galaxy Z Fold 5: sarà davvero interessante?

Le voci sul Samsung Galaxy Z Fold 5 sono decisamente contraddittorie. Secondo alcuni dipendenti interni dell’azienda si tratterà di uno smartphone sostanzialmente identico al suo predecessore, al punto tale da rendere azzardata anche l’improbabile denominazione “Galaxy Z Fold 4s”.

Si dice, infatti, che il pieghevole di nuova generazione non accoglierà alcun aggiornamento estetico e che tutte le novità introdotte da Samsung saranno mirate esclusivamente a migliorare le prestazioni dello smartphone lanciato lo scorso anno. Le notizie trapelate fino a questo momento rivelano, però, che un unico particolare potrebbe rendere il dispositivo decisamente interessante rispetto al suo predecessore e si tratta proprio del meccanismo a cerniera.

Ahmed Qwaider ha confermato l’informazione diffondendo in rete delle foto scattate dal vivo nelle quali appare il Samsung Galaxy Z Fold 5 chiuso. Dalle immagini qui riportate è possibile notare che tra i due display non vi è alcuna fessura evidente.

Samsung sembrerebbe aver fatto dei passi in avanti rispetto allo scorso anno migliorando la qualità della chiusura del suo dispositivo pieghevole ma, tenendo conto di quanto affermato da esperti e leaker, sarà soltanto il Galaxy Z Flip 5 lo smartphone ricco di novità davvero coinvolgenti e non ci resta che attendere il 26 luglio per scoprire tutta la verità!