Negli ultimi mesi, su Internet e su tutte le piattaforme social, in particolare TikTok, non si sta facendo altro che parlare di Temu, il grande brand cinese dall’entusiasmante colore arancione.

Ma cos’è Temu?

Si tratta di una piattaforma digitale cinese di e-commerce, fondata nel Luglio del 2022, ma che solo attualmente sta riscontrando un successo davvero incredibile, arrivando persino ad introdursi come nuovo competitor del colosso Amazon.

Dando una semplice occhiata su TikTok, già ad una prima scrollata sembra apparire un video di unboxing di Temu.

In cui, giovani ragazzi armati di sacchetti arancioni stracolmi, di fronte alla telecamera, intrattengono i loro followers con immagini dei loro ultimi acquisti, acquisti effettuati direttamente su Temu.

Proprio seguendo questa linea che, la piattaforma, ha visto, in brevissimo tempo, un successo davvero esponenziale.

Arrivando a raggiungere circa 750 milioni di utenti al mese, di cui 5,2 milioni solo negli Stati Uniti.

Temu, perché sceglierlo?

Ma cosa rende Temu così attrattivo ed un vero e proprio pericolo per le altre piattaforme e-commerce. Tra cui non solo Amazon, come abbiamo già detto, ma anche di Shein, Wish e molte altre ancora.

Per rendere ancora più comprensibile il motivo per il quale tale piattaforma abbia avuto un così vasto successo, provvederemo ad indicarvi, le innumerevoli peculiarità e vantaggi di Temu, sotto forma di elenco.

Vastità del catalogo.

Tutto ciò che possiate pensare o che, al contrario, non credevate nemmeno potesse esistere, appartiene sicuramente al vastissimo catalogo di Temu.

Infatti la piattaforma dispone di una quantità di prodotti relative a tutte le categorie. Come: prodotti per la casa, accessori e abbigliamento per uomo, donna e bambini, tecnologie, oggetti per il giardino e l’esterno, prodotti per animali, accessori per il fai da te, gadget e moltissimo altro ancora.

Insomma, con Temu vi è solo l’imbarazzo della scelta, un click e ogni desiderio diventa realtà.

Tutto ciò che possiate pensare o che, al contrario, non credevate nemmeno potesse esistere, appartiene sicuramente al vastissimo catalogo di Temu. Infatti la piattaforma dispone di Come: prodotti per la casa, accessori e abbigliamento per uomo, donna e bambini, tecnologie, oggetti per il giardino e l’esterno, prodotti per animali, accessori per il fai da te, gadget e moltissimo altro ancora. Insomma, con Temu vi è solo l’imbarazzo della scelta, un click e ogni desiderio diventa realtà. Prezzi bassissimi.

Cosa dire inoltre dei prezzi di questi singoli prodotti, sono talmente bassi da rendere impossibile qualsiasi tipo di competizione con altri e-commerce. Talvolta parliamo addirittura di pochissimi centesimi di euro. Inoltre, per chi fosse interessato a risparmiare ancora di più, la piattaforma dispone anche di una sezione dedicata alle vendite flash. Qui i prodotti selezionati possono essere acquistati a prezzi così bassi da non poter credere ai vostri occhi.

Cosa dire inoltre dei prezzi di questi singoli prodotti, sono talmente bassi da rendere impossibile qualsiasi tipo di competizione con altri e-commerce. Talvolta parliamo addirittura di Inoltre, per chi fosse interessato a risparmiare ancora di più, la piattaforma dispone anche di una sezione dedicata alle Qui i prodotti selezionati possono essere acquistati a prezzi così bassi da non poter credere ai vostri occhi. Spedizione rapida e gratuita.

Spesso, quando capita di imbatterci in un prodotto vendibile on-line ad un prezzo super conveniente, una volta cliccatoci sopra le spese di spedizione risultano essere così alte da perdere subito la “convenienza” dell’acquisto del prodotto in questione. Ebbene, si tratta di una situazione che con Temu non vi troverete ad affrontare. In quanto, la piattaforma, rende disponibile la spedizione gratuita ed una riduzione dei tempi di consegna, ad un massimo di 15 giorni lavorativi.

Altro super vantaggio, in quanto per chi fosse già abituato ad acquistare i su e-commerce stranieri, in particolare su quelli cinesi, talvolta risulta necessario dover attendere, per la consegna, anche un periodo compreso tra l’ uno ed i due mesi. Tanto è vero, che spesse volte può capitare di dimenticare persino di aver effettuato un acquisto.

Spesso, quando capita di imbatterci in un prodotto vendibile on-line ad un prezzo super conveniente, una volta cliccatoci sopra le spese di spedizione risultano essere così alte da perdere subito la “convenienza” dell’acquisto del prodotto in questione. Ebbene, si tratta di una situazione che con Temu non vi troverete ad affrontare. In quanto, la piattaforma, rende disponibile la Altro super vantaggio, in quanto per chi fosse già abituato ad acquistare i su e-commerce stranieri, in particolare su quelli cinesi, talvolta risulta necessario dover attendere, per la consegna, anche un periodo compreso tra l’ uno ed i due mesi. Tanto è vero, che spesse volte può capitare di dimenticare persino di aver effettuato un acquisto. Policy per la Protezione sugli acquisti.

Per gli utenti più diffidenti, potete contare su un sistema di consulenze ed assistenza H24.

Esso risulta essere molto utile in caso in cui si voglia effettuare un riso, ricevere un rimborso o per un’ altro eventuale problematica.

Insomma Temu è diventata a tutti gli effetti la piattaforma e-commerce del momento. Se non l’avete ancora utilizzata preparatevi ad entrare nel mondo delle meraviglie.