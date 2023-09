Una notizia sta facendo molto scalpore in rete, il bollo auto è diventato completamente gratis. Di base un qualcosa che tanti di noi speravano presto di sentire e di vedere, ma cosa c’è di vero? la tassa scomparirà definitivamente, o si tratta della solita fake news?.

Per comprenderne appieno il significato, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e cercare di capire di cosa stiamo parlando. Il bollo auto è a tutti gli effetti una tassa di possesso di un mezzo utilizzato su strada, che gli utenti si ritrovano a pagare per finanziare lo sviluppo della rete stradale ed il miglioramento della stessa. Ad oggi viene versata solamente una volta all’anno, con pagamento tramite bollettino postale o altro modo, ed è pagata direttamente alla Regione di appartenenza.

Bollo auto, ecco la notizia che stavate aspettando

Da sempre gli utenti di tutta la nostra penisola avrebbero voluto evitare il pagamento della suddetta imposta, per questo motivo il Governo decide di scontarla solamente in determinate occasioni, come ad esempio quando vuole spingere il consumatore all’acquisto di una specifica porzione di mezzi. Gli ultimi anni hanno visto l’esplosione del mondo dell’elettrico, e per limitare al massimo le emissioni di CO2, lo Stato ha deciso di scontare il bollo auto a tutti coloro che acquisteranno un’auto elettrica.

L’esenzione è automatica e temporalmente limitata, tranne che in Piemonte e Lombardia, il periodo varia in genere tra 3 e 5 anni dalla data di acquisto della vettura stessa.