Aspettavate da tempo l’occasione giusta per acquistare un nuovo smartphone? Magari un iPhone? È giunto il vostro momento! Su Amazon, ad un costo super conveniente, troverete l’iPhone 13 Pro Max da 128GB in color grafite in versione ricondizionata.

Se non sapete cosa vuol dire “ricondizionato”, ve lo spieghiamo noi in breve. I device di questo genere sono prodotti a marchio originale, come in questo caso Apple, con condizioni funzionali ed estetiche praticamente impeccabili.

Sono solitamente prodotti restituiti da clienti che hanno cambiato idea sul tipo di modello, sul colore o anche usati per scopi espositivi. Tuttavia, solo per il fatto di essere stati accesi una volta, non possono essere più classificati come nuovi. Vi assicuriamo quindi che sono prodotti eccellenti e che, se vi fosse qualsiasi problema, su Amazon potrete effettuarne tranquillamente il reso.

iPhone 13 Pro Max ricondizionato

L‘iPhone 13 Pro Max è venduto, quindi, in condizioni perfette ed è funzionante come qualsiasi nuovo device. Il prodotto è coperto dalla speciale garanzia Amazon Renewed valida un anno (per maggiori dettagli visitate la sezione apposita del sito). Potrete quindi restituirlo entro un anno dall’acquisto nel caso dovesse presentare qualche problema.

Lo smartphone è stato ispezionato con cura, ne hanno testato ogni funzionalità ed è stato infine pulito dai fornitori di Amazon qualificati. Non mostra alcun danno estetico evidente ed ha una batteria che supera l’80% di capacità rispetto ad un nuovo dispositivo.

Avvisiamo che gli accessori allegati potrebbero non essere originali, ma Amazon assicura che in ogni caso questi saranno compatibili con il device e funzionanti in maniera impeccabile. Inoltre, la scatola potrebbe non essere quella originale, ma una generica.

L’iPhone vi verrà fornito con lo strumento utile alla rimozione per la SIM, un cavo per la ricarica ed il caricabatterie. Non sono incluse cuffie di alcun tipo e, ovviamente, la SIM.

Il prodotto è venduto all’ottimo prezzo di 894,99 €. Se invece siete in attesa del nuovo modello di iPhone non dovrete attendere molto!