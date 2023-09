Unieuro ha iPhone e Samsung a prezzi SHOCK oggi

Molti utenti appassionati del mondo della tecnologia credevano che dopo la fine dell’ultimo volantino prodotto da Unieuro, non arrivasse qualcosa di ugualmente interessante. In realtà chi credeva questo si sbagliava di grosso, siccome il colosso è stato in grado di produrre un nuovo catalogo che riuscirà a durare fino alla fine del mese di settembre con offerte clamorosi al suo interno.

I prezzi sono garantiti al minimo storico in alcuni casi, ma un altro aspetto è fondamentale: mai un catalogo è stato così abbondante di prodotti prima d’ora.

C’è infatti una grande varietà di categorie, con la possibilità di acquistare smartphone ma anche altri dispositivi appartenenti al mondo della tecnologia. Ci sono telecamere, elettrodomestici ma anche accessori utili per gli amanti del gaming. Tutto questo arriva in pieno stile Unieuro, ovvero all’insegna della grande qualità. Chiunque volesse, potrà anche effettuare dei finanziamenti per dilazionare il pagamento del prodotto scelto.

Unieuro: queste sono le migliori offerte tra smartphone, PC e molto altro

In primo luogo l’articolo su cui si può risparmiare un bel mucchio di soldi corrisponde al top di gamma di casa Samsung. Si tratta del nuovo Galaxy S23 Ultra che costa infatti meno del solito. Basterà infatti pagare 1199 € per portarlo a casa, con un rimborso di ben 300 € ulteriori da ottenere mediante il sito ufficiale Samsung. Registrando l’acquisto, si potrà avere la somma indietro ma solo entro il 17 settembre.

Non mancano poi anche le soluzioni nel mondo dei computer, con un portatile di HP con ben 16GB di RAM a 599 €. Ci sono anche 512GB di memoria SSD.