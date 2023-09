Netflix batte Prime con TRE serie TV ASSURDE ora disponibili

Per provare a difendersi in ogni modo, Netflix ha dovuto dare un segnale decisivo, proponendo dei contenuti durante questo mese di settembre che stanno effettivamente macinando record dopo record.

Il colosso del mondo dello streaming da anni mette in mostra i suoi grandi capolavori per milioni di utenti in giro per il mondo, ha voluto ribadire le gerarchie.

Netflix sbanca a settembre, le serie TV più viste dai clienti durante questo mese di settembre

Ci sono stati tanti film che hanno generato un traffico senza precedenti durante questo mese, ma a rubare più tempo agli utenti sono state soprattutto le nuove serie TV. Al primo posto attualmente non poteva che esserci la celebre saga dei pirati alla ricerca del tesoro di Gold Roger. Stiamo parlando di One Piece, con il famosissimo pirata dal cappello di paglia pronto a mettere insieme la sua ciurma e a partire per la grande rotta. La critica ha mostrato che attualmente si tratta della serie più vista in oltre 84 paesi del mondo.

Segue al secondo posto una produzione che si avvolge all’interno di un alone di mistero, quasi come se fosse un thriller. Who is Erin Carter? risulta la seconda serie TV del momento su Netflix, con una ragazza che giunta a Barcellona si ritroverà ad affrontare situazioni al limite.

Non poteva mancare nella lista anche la terza stagione di Ragnarok. Il famoso supereroe si ritroverà ancora una volta nei panni del salvatore del territorio norvegese, dove regna l’inquinamento e soprattutto preoccupa lo scioglimento continuo dei ghiacci.