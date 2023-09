Fastweb costa 7 euro al mese, ci sono 150 giga e una grande SORPRESA

I grandi passi avanti fatti dai gestori virtuali non sono comunque stati in grado di scalfire quello che regna da tempo su tutti. Stiamo parlando di Fastweb, azienda che da decenni in Italia riesce a stabilire i suoi ritmi di marcia.

Con tantissime offerte che hanno riguardato prima il piano domestico e poi quello mobile, il provider è riuscito a guadagnarsi la leadership assoluta. Tra i virtuali infatti non esiste nessuno che possa eguagliare le sue proposte semplicemente per un motivo: nessuno può offrire il 5G. Ricordiamo infatti che Fastweb è attualmente l’unico gestore mobile di tipo virtuale a poter disporre il massimo standard di connessione per i suoi utenti all’interno delle sue promo. L’ultima soluzione lanciata sul sito ufficiale, che sostituisce quella da 8,95 € a cui tutti erano abituati, lo testimonia ancora una volta.

Fastweb è il miglior gestore virtuale, nessuno può offrire il 5G tranne lui

Per riuscire a dare continuità al suo progetto di conquista del mondo della telefonia mobile, Fastweb ha pensato ad una nuova promozione. Pur perdendo qualche contenuto, il gestore ha voluto in ogni modo dare seguito alla sua scia vincente, lanciando una soluzione che costa ogni mese solo 7,95 €.

Questa offerta è una di quelle che garantisce la possibilità di basarsi sul 5G per quanto riguarda la connessione dati. Quest’ultima è disponibile con ben 150 giga ogni mese, ma non finisce qui. Fastweb infatti permette a tutti di effettuare chiamate verso qualsiasi numero fisso o mobile senza alcun limite, oltre a garantire anche 200 SMS per chi ne avesse ancora bisogno.