Un rapporto qualità/prezzo più unico che raro vi attende da Fastweb Mobile, in questi giorni gli utenti possono richiedere l’attivazione della migliore promozione in circolazione, che nasconde al proprio interno ben 150 giga di traffico dati, con un esborso finale tutt’altro che elevato.

La richiesta, come sempre accade parlando dell’operatore virtuale, può essere presentata sia online che presso i banchi che trovate all’interno dei principali centri commerciali della nostra penisola. Al momento in cui vi scriviamo non è imposta la portabilità da uno specifico numero di telefono, cosicché tutti i consumatori la possano effettivamente attivare sul proprio numero.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete ad attendervi i codici sconto ed anche le offerte Amazon migliori di oggi in esclusiva gratis.

Fastweb Mobile, ecco la nuova promozione da 150 giga

La promozione del momento di Fastweb Mobile regala e promette emozioni incredibili per tutti gli utenti, proprio in questi giorni è infatti possibile richiedere una soluzione da soli 7,95 euro al mese, il cui pagamento è dettato tramite il credito residuo, con attivazione rapidissima e gratuita (anche con SPID).

Il bundle a cui gli utenti stessi potranno accedere è decisamente ampio, corrisponde per l’esattezza a 150 giga di internet alla velocità del 5G, con annessi anche illimitati minuti che potranno essere utilizzati verso tutti. A differenza delle solite offerte degli MVNO, in questo caso la navigazione non ha limiti nella velocità, pertanto se vi troverete sotto rete 5G, potrete davvero raggiungere livelli che nessun altro MVNO sarà in grado di offrirvi, almeno al momento attuale.