Il mese di settembre è per eccellenza il merse di ripartenza del grande calcio. Su Sky dopo le prime giornate della Serie A e dei principali campionati stranieri, l’attenzione degli appassionati di pallone sarà presto spostata sulla Champions League e sul ritorno delle coppe europee, con le prime partite programmate tra appena una settimana.

Sky, la grande offerta di prova al costo di soli 9 euro

Il palinsesto di Sky è quindi al completo a settembre. Per gli utenti c’è inoltre la garanzia di accedere alla tv satellitare, a differenza del passato, con costi davvero da ribasso. Per fare un passo ulteriore verso il pubblico, infatti, la piattaforma satellitare ha deciso di offrire anche un periodo di prova a tutti coloro che vogliono provare l’esperienza di Sky. Il periodo di prova avrà un costo una tantum pari a 9 euro.

Nei trenta giorni di prova, gli utenti che scelgono la tv satellitare potranno gustarsi tutte le esclusive e tutti i canali dei pacchetti Sport e Calcio. Inoltre, sempre incluso nel prezzo totale di 9 euro ci saranno anche i grandi film ed i canali del Cinema. A chiudere quest’offerta ci sono infine le tecnologie di ultima generazione della piattaforma satellitare, con in primis il decoder Sky Q.

Per chi si avvicina per la prima volta a Sky, la compagnia offre anche massima flessibilità. Al termine del periodo di prova gli utenti potranno proseguire la visione del satellitare scegliendo i pacchetti di loro preferenza tra Cinema, sport e calcio. Come alternativa sarà possibile effettuare la disdetta dalla pay tv senza il pagamento di alcuna penale.