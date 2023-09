Netflix DISTRUGGE Disney+, le 3 serie TV più amate

Dopo aver totalizzato tanti nuovi record nel corso degli anni, sembra che Netflix non voglia assolutamente fermarsi. Il nuovo corso che va avanti da quando l’azienda ha deciso di bloccare la condivisione delle password, si sta rilevando un cavallo vincente.

Netflix avrebbe infatti ottenuto tante nuove iscrizioni al suo servizio, complici anche le tante produzioni esclusive che invogliano il pubblico ad iscriversi. Ora come ora ci sarebbero delle serie TV che starebbero riscuotendo un successo enorme, soprattutto tra quelle che sono state lanciate di recente. Il mese di settembre si sta rivelando un vero e proprio apripista verso un futuro ancora più radioso per la piattaforma streaming.

Netflix continua a stupire, i numeri da record del mese di settembre sono storici

Secondo quanto riportato ci sono tre produzioni in particolare su cui Netflix starebbe puntando tanto nell’ultimo periodo. Il mese di settembre è infatti quello più prolifico rispetto agli ultimi tre, come dimostrano i dati.

A trainarli è sicuramente la nuova serie TV One Piece, ovviamente basata sul celebre manga giapponese che attenuto grandi e piccoli davanti allo schermo per decenni. Tutto è strutturato davvero bene con le vicende che riguardano il pirata dal cappello di paglia intento a trovare il tesoro nascosto di Gold Roger.

Secondo posto tra le serie, ecco Who is Erin Carter? che sta portando tanti utenti a guardare Netflix in ogni momento della giornata.

Al terzo posto non poteva mancare la terza stagione della serie Ragnarok, ormai entrata nel vivo con tante nuove cosa da scoprire.