Apple presenta la nuova gamma di smartwatch supertecnologici partendo dal nuovo Apple Watch Series 9. Per chi ama il rosa c’è una buona notizia: finalmente il dispositivo è disponibile anche in questo splendido colore.

L’aspetto non varia di molto rispetto alla scorsa versione, tuttavia le novità si nascondono in una tecnologia innovativa e nel cip S9 SiP appositamente creato per il modello. Gli sviluppatori hanno dato il meglio di sé rendendolo più smart, più luminoso e soprattutto più potente. Durante la presentazione, conclusasi non molto tempo fa, hanno mostrato al pubblico in fremente attesa un Apple Watch Series 9 creato con materiali sostenibili e per la prima volta con cinturino e cassa abbinati.

I dettagli del cip super potente dell’Apple Watch Series 9

Il processore è stato appositamente creato per il nuovo Apple Watch Series 9 con l’obiettivo di renderlo più veloce, potente e facile da utilizzare. Possiede una CPU dual-core da 5,6 miliardi di transistor e un nuovissimo Neural Engine da quattro core che ne raddoppia la velocità. Un device dalle piccole dimensioni in cui hanno aggiunto nuove funzioni come il doppio tap.

Attraverso il doppio tocco, gestire le app, i messaggi e tutti i contenuti sull’Apple Watch diviene ancora più semplice, anche se si è occupati in altre faccende e non si hanno le mani libere. Toccandolo con il pollice e l’indice potrete rispondere alle chiamate, cambiare brano musicale, leggere i messaggi e molto altro ancora.

Il display del Series 9 ha una luminosità che raggiunge i 2000 nit. Ciò vuol dire che hanno raddoppiato la luminosità del display così da renderlo ancora più leggibile, in qualunque situazione anche in una giornata assolata. Migliora anche la lettura al buio: al cinema non darete più alcun fastidio perché scenderà ad 1 nit se lo vorrete, potendo comunque vedere chiaramente ciò che è sullo schermo.

Apple Watch Series 9 sarà presto disponibile alla vendita. La Apple ha annunciato che il suo prezzo è di 459 euro circa 500 euro in meno rispetto alla versione Ultra, top della gamma.