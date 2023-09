Il volantino reso disponibile proprio in questi giorni da Lidl, rappresenta sin da subito la perfetta occasione per accedere ai migliori prodotti in circolazione, riuscendo comunque a godere di un risparmio più unico che raro, non solo sull’acquisto di beni di prima necessità, ma anche di tecnologia generale.

La campagna promozionale è una delle migliori in circolazione, se volete essere sicuri di poter accedere agli sconti, dovete comunque ricordare che gli ordini devono necessariamente essere completati tramite i negozi fisici, non sarà possibile accedervi tramite il sito ufficiale in Italia.

Lidl, scoprite quali sono i nuovi sconti speciali

Ancora pochissimi giorni a disposizione degli utenti per acquistare il martello demolitore ricaricabile, un prodotto che viene oggi commercializzato da Lidl alla cifra finale di 79 euro, ma che allo stesso tempo non presenta inclusi la batteria ed il caricabatteria (dovrete quindi acquistarli a parte). La garanzia è di 5 anni dalla data di acquisto, così da essere sicuri della sua resistenza e durabilità nel tempo.

Tra le specifiche tecniche da tenere bene a mente troviamo sicuramente l’impugnatura aggiuntiva ruotabile a 360 gradi, con un’energia di 3J ed un numero di colpi che può raggiungere, basandosi sulle due modalità, fino a 4700 al minuto. Il regime minimo del motore è di 660 giri al minuto, oppure di 950 al minuto nella modalità più potente.

Si tratta di un prodotto ideale per le più disparate funzioni, come foratura senza (o con) percussione, scalpellare e similari. Le scorte in negozio sono limitate, se interessati velocizzate l’acquisto.