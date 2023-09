Se siete alla ricerca di un tablet Android con delle prestazioni medie ad un prezzo bassissimo, abbiamo la soluzione per voi.

La piattaforma Amazon sta infatti proponendo un tablet Android da 10 pollici a meno di 60 euro. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Tablet Android da 10 pollici a meno di 60 euro su Amazon

Il tablet integra un processore octa-core con una velocità di clock fino a 1,8 GHz, ideale per il multitasking tra diverse applicazioni o per l’esecuzione di app impegnative come l’editing video, i giochi o lo streaming di alta qualità video senza ritardo. Il tablet è precaricato con l’ultima versione del sistema operativo Android, che fornisce un’interfaccia intuitiva e di facile utilizzo. Viene inoltre fornito con l’accesso a Google Play Store, dove è possibile scaricare e installare diverse app, che vanno da giochi, produttività, intrattenimento e altro ancora.

Il tablet è dotato di un touch screen IPS HD da 10,1 pollici che mostra immagini chiare, vivide e nitide, rendendolo ideale per il consumo multimediale, i giochi e la lettura. Lo schermo ha una risoluzione di 1280 x 800 pixel, il che significa che puoi goderti video e foto in Full HD. Con 64 GB di ROM e 4 GB di RAM, il tablet offre molto spazio per archiviare app, giochi, contenuti multimediali e documenti preferiti. Questa capacità di archiviazione garantisce la possibilità di archiviare una quantità ragionevole di dati senza riscontrare problemi di archiviazione. Se hai bisogno di più spazio di archiviazione, puoi utilizzare una scheda SD per espandere la capacità di archiviazione fino a 1 TB.

Il tablet è dotato di una fotocamera posteriore e anteriore che ti consente di catturare foto e video Full HD con dettagli eccellenti e di immergerti nella tua musica e nei tuoi film preferiti con gli altoparlanti stereo del tablet. Il nostro servizio clienti professionale è sempre lì per assisterti. Seguendo questo link lo potrete acquistare per soli 59.91 euro invece di 79.95 euro.