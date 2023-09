WhatsApp, TRE trucchi per spiare, essere invisibili e recuperare messaggi

Unitamente alla paura di beccarsi qualche virus o malware sullo smartphone, gli utenti tendono ad evitare di scaricare applicazioni che non siano presenti all’interno degli store verificati. Anche quando si tratta di WhatsApp le persone sono molto inclini a rifarsi alle funzionalità che la piattaforma offre, senza andare oltre gli schemi.

In alcuni casi però potrebbe valere la pena farlo, siccome ci sono delle soluzioni molto interessanti che potrebbero amplificare le possibilità. Coloro che sono riusciti a scaricare le tre applicazioni di cui stiamo per parlare, hanno ottenuto tanti benefici. Ovviamente WhatsApp, con grande probabilità, non conosce l’esistenza di queste piattaforme esterne.

WhatsApp e quei tre trucchi che gli utenti hanno paura di utilizzare, si tratta di app di terze parti

La prima funzione che in molti hanno già provato e che tanti dovrebbero provare è quella che racchiude al suo interno la possibilità di spiare le persone. Ovviamente, rispetto al passato, non è consentito entrare all’interno delle conversazioni, ma solo conoscere i movimenti. Quando una persona entrerà o uscirà da WhatsApp, potrete saperlo con una notifica. Ovviamente, una volta scaricata l’app che si chiama Whats Tracker, dovrete scegliere i numeri da monitorare. Alla fine della giornata ci sarà anche un report.

L’altra applicazione da scaricare si chiama Unseen ed intercetta tutti i messaggi di WhatsApp in arrivo. In questo modo potranno essere letti al di fuori senza essere mai online e senza l’aggiornamento dell’ultimo accesso.

Infine ecco WAMR utile per il recupero dei messaggi che le persone eliminano prima che possiamo leggerli.