Whatsapp, l'app diventa ancora più sicura con questa funzione

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica di Meta, è in continua evoluzione per garantire la sicurezza e la privacy dei suoi utenti. Dopo aver introdotto i gruppi senza nome, una nuova funzionalità è in fase di sviluppo. Questa funzione mira a migliorare la sicurezza delle chiamate, instradandole attraverso i server di WhatsApp. L’obiettivo principale è rendere più difficile determinare la posizione geografica degli utenti basandosi sul loro indirizzo IP.

Whatsapp: cosa sta cambiando sull’app?

Gli sviluppatori stanno lavorando sull’inoltro dell’indirizzo IP, permettendo alle chiamate di passare attraverso i server di WhatsApp, garantendo così una maggiore riservatezza. Questa funzione è stata individuata nella beta di WhatsApp per Android v2.23.18.15, attualmente in fase di distribuzione tramite il Play Store. All’interno delle impostazioni dell’app, sotto la sezione “Privacy”, sarà presente un nuovo switch. Una volta attivato, come indicato nella descrizione, renderà più arduo per terzi determinare la posizione dell’utente. Ad ogni modo, c’è una piccola avvertenza: l’attivazione di tale funzione potrebbe influire sulla qualità delle chiamate. Nonostante ciò, per molti, potrebbe rappresentare un compromesso accettabile in cambio di una maggiore sicurezza.

È importante sottolineare che questa è solo una delle misure di sicurezza implementate da WhatsApp. L’applicazione ha sempre garantito che tutti i messaggi e le chiamate siano protetti dalla crittografia end-to-end, una tecnologia che assicura che solo mittente e destinatario possano accedere al contenuto delle comunicazioni, impedendo che i dati finiscano nelle mani sbagliate.

In un’era in cui la privacy e la sicurezza digitale sono al centro dell’attenzione, iniziative come queste da parte di WhatsApp sono essenziali. proteggere l’indirizzo IP degli utenti e garantire che le loro comunicazioni rimangano private sono passi fondamentali per costruire e mantenere la fiducia degli utenti in un mondo sempre più connesso.