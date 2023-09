Quest’estate non siete riusciti a fare il viaggio che tanto desideravate? Meglio, avete risparmiato un bagno di sudore e poi per viaggiare non esiste un momento perfetto, ma la destinazione perfetta. Sappiamo anche che è diventato difficile spostarsi senza dover spendere tutti i propri risparmi, ma grazie al miglioramento di una funzione Google potrete accedere a diversi sconti!

Certo, non esisteranno più i voli low cost di un tempo, ma grazie alla ricerca sul web tramite questa particolare funzione potreste trovare l’offerta che più vi converrà. Oltre ai voli, Google vi proporrà anche altre opportunità per non dover rinunciare ai confort per un viaggio indimenticabile.

Google flights, un nuovo modo di viaggiare risparmiando

La funzione di cui stiamo parlando è Google Flights, già presente sul motore di ricerca da diversi anni e di proprietà di Larry Page. Fino ad ora mostrava isolo i voli nazionali ed internazionali con i prezzi più bassi in base alle fasce orarie e ai giorni.

Tuttavia sono i nuovi aggiornamenti che faranno davvero la differenza! Google ha infatti inserito un sistema di monitoraggio dei costi dei voli per avvisare gli utenti, che si loggano con il proprio account. Consente anche di farsi un’idea di tutto il viaggio. Ad esempio, se vorreste andare a Seoul, vi comparirebbero non solo le tariffe, ma anche la durata dei voli e tutti gli eventuali scali con i tempi di attesa.

Con questo metodo potrete organizzare tutto l’itinerario. Il nostro consiglio è quello poi di recarvi subito sul sito ufficiale della compagnia aerea e approfittare del momento comprando i biglietti.

Se, ad esempio, ci state solo pensando e vorreste capire quanto vi verrebbe a costare, potrete accedere alla sezione cronologia dei prezzi e controllare come questi siano cambiati negli ultimi mesi. In questo modo potrete capire quale sia il momento migliore per organizzare la prossima trasferta.

La novità che sicuramente riscontrerà più successo è la garanzia di rimborso: se dopo l’acquisto i prezzi dei voli caleranno, Google “accetterà l’errore” e vi proporrà un rimborso o uno sconto.