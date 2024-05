A quanto pare sono in arrivo brutte notizie per i clienti NOW, letteralmente in arrivo, sembra infatti che l’azienda di streaming stia inviando tramite mail la notifica di una campagna di aumenti di prezzo rivolta anche a coloro che avevano sottoscritto un abbonamento “Per sempre” ovvero ad un prezzo garantito sempre uguale per sempre.

Molti utenti stanno infatti inviando numerose segnalazioni lamentandosi di questo cambio nel contratto a fronte di una promessa che dunque rende al netto illegittimo questo cambiamento, alcune segnalazioni recitano: “avevo sottoscritto un’offerta a 19,99€/mese “per sempre fino a disdetta”. Tuttavia, ho recentemente ricevuto un’email da NOW che mi informa che a partire da luglio 2024 il prezzo mensile passerà a 29,99€, pur mantenendo uno sconto di 11,98€/mese.“.

Già in passato NOW aveva attuato un aumento illegittimo ai contratti ma per sbaglio, pratica che ha poi visto un passo indietro da parte dell’azienda che ha riportato il prezzo a quello stabilito dal contratto iniziale.

Nessun errore

Questa volta sembrerebbe che non ci sia alcun errore, anzi, sembra essere presente una postilla che protegge NOW e le consente di fare quanto sta di fatto facendo, tale postilla recita: “Sky potrà aggiornare periodicamente i prezzi e variare le presenti Condizioni Generali previa comunicazione al Cliente o, se consentito dalla normativa applicabile, mediante campagna informativa sul sito nowtv.it in presenza di giustificati motivi quali: modifiche legislative, regolamentari, esigenze organizzative, amministrative, tecniche, variazione dei contenuti offerti, modifica o ammodernamento delle soluzioni tecniche di prestazione dei servizi, in occasione di sviluppi tecnologici o informatici, o comunque in presenza di eventi, di carattere particolare o generale, che rilevino rispetto alle prestazioni contrattuali.”.

Insomma sembra che NOW si fosse riservata una scappatoia per applicare comunque un aumento in determinate condizioni e sembra proprio lo stia facendo, aumento che però risulta decisamente poco simpatico e al sapore di inganno per l’utente dal momento che le parole “Per sempre”, risultano senza dubbio molto forti e con un significato paradossale rispetto alla postilla indicata sopra.