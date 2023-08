Una notizia fantastica attende alcuni fortunati consumatori, infatti per coloro che rientreranno in una specifica porzione di utenti, il bollo auto diverrà completamente gratuito, in altre parole non sarà più assolutamente necessario doverlo versare.

La tassa non sarà rimossa per tutti, questo è doveroso dirlo e sottolinearlo, onde evitare di generare inutili speranze in coloro che invece vorrebbero una completa esenzione, a prescindere da innumerevoli fattori. Il bollo auto è una imposta che perdurerà in Italia per molto tempo ancora (nostro malgrado), sebbene con qualche piccolo cambiamento.

Bollo auto, questa è la tassa che tutti odiano

L’unico modo per riuscire a godere dell’esenzione del bollo auto consiste nell’acquistare un’auto elettrica, infatti da qualche anno il Governo Italiano ha deciso di attivare gli eco-incentivi, pensati appositamente per invogliare i consumatori all’acquisto di un’auto elettrica, sempre nella speranza di ridurre al minimo le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Essendo il bollo auto una tassa regionale, è bene comunque ricordare che parliamo di un qualcosa che potrebbe variare di regione in regione (consigliamo di controllare il sito della Regione di appartenenza per maggiori dettagli). Volendo pubblicare una stima, possiamo dire che ad oggi l’esenzione dal bollo auto viene estesa per un periodo che va dai 3 ai 5 anni, solamente presso Lombardia e Piemonte parliamo di una completa esenzione per tutta la durata della vita della vettura (se si dovesse cedere, tutto ricomincia daccapo).