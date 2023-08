Una notizia molto interessante sta circolando ultimamente sul web, il bollo auto sarà presto completamente gratuito per tutti gli utenti, cosa c’è di vero? è possibile che il Governo decida a tutti gli effetti di abolirlo completamente?.

Quanto affermato è in parte corretto, partendo comunque dalla considerazione che il Governo non può permettersi assolutamente di abolirlo, proprio per il fatto che il gettito fiscale risulta essere troppo importante da portare alla rinuncia definitiva. Ricordiamo che il bollo auto viene oggi pagato da tutti i possessori di un mezzo messo su strada, con versamento di un contributo direttamente proporzionale alla potenza dello stesso.

Bollo auto, ecco cosa sta succedendo

La notizia che vi abbiamo riportato in apertura dell’articolo è comunque in parte veritiera, per il semplice fatto che il Governo sta attuando una serie di incentivi volti a spingere il consumatore ad acquistare una determinata tipologia di vetture: i mezzi elettrici. Come sapete si sta cercando di ridurre al massimo l’emissione di CO2, in primis con incentivi mirati che riducono il prezzo di vendita dei mezzi stessi, ma anche con l’esenzione dal pagamento delle tasse.

Essendo il bollo auto un’imposta regionale, a conti fatti le varie esenzioni potrebbero presentare delle differenze, vi possiamo solamente dire che in media parliamo di 3-5 anni, estesa a illimitati per i fortunati utenti che acquisteranno una vettura risiedendo nelle regioni Piemonte e Lombardia. I dettagli sono comunque disponibili sul sito della Regione di appartenenza.