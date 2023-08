DAZN, ad agosto gli abbonamenti per la Serie A hanno prezzi formidabili

DAZN si è affermata come la piattaforma di riferimento per gli appassionati di Serie A, detenendo i diritti TV per trasmettere la maggior parte delle partite. Ad agosto 2023, ha introdotto nuove offerte per gli abbonamenti, consentendo agli utenti di seguire non solo la Serie A, ma anche altre competizioni sportive come l’Europa League.

DAZN: i vari tipi di abbonamento

La piattaforma offre due principali tipi di abbonamenti: “Standard” e “Plus”. L’abbonamento Standard, al costo di 30,99 euro al mese, permette la visione su due dispositivi connessi alla stessa rete. Invece, l’abbonamento Plus, al prezzo di 45,99 euro al mese, consente la visione su due dispositivi collegati a reti diverse. Entrambi gli abbonamenti offrono la possibilità di pagare annualmente, con significativi sconti, o mensilmente con la flessibilità di recedere in qualsiasi momento.

Oltre alla Serie A, DAZN offre una vasta gamma di sport, tra cui la Serie B, Europa League, Conference League, basket, NFL, UFC, e molti altri. La piattaforma sta anche negoziando con la Lega Serie A per estendere i diritti TV fino al 2029. Per coloro che cercano pacchetti combinati, TIMVISION ha introdotto offerte che includono DAZN. Ad esempio, l’offerta “TIMVISION Calcio e Sport” combina DAZN, Champions League su Infinity+, e Disney+ al prezzo di 24,99 euro al mese (che aumenterà a 29,99 euro al mese dopo il 31 dicembre 2023). C’è anche l’offerta “TIMVISION Gold” che, oltre a DAZN, offre Netflix e altri servizi al prezzo di 40,99 euro al mese (che aumenterà a 45,99 euro al mese dopo il 31 dicembre 2023).

DAZN è accessibile su una vasta gamma di dispositivi, tra cui Smart TV, console, Chromecast, Amazon Fire Stick e dispositivi mobili. Inoltre, per coloro che hanno tivùsat, è possibile seguire alcune partite su ZONA DAZN a un costo aggiuntivo.