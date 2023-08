YouTube è la principale piattaforma web che consente la visualizzazione e condivisione di contenuti video.

Questa, nel corso degli anni, ha “subito” numerose modifiche sia di tipo funzionale. sia grafiche.

A tal proposito, riferendoci proprio al design della piattaforma, attualmente YouTube, sta sperimentando alcuni cambiamenti relativi all‘interfaccia grafica, tra cui l’arrotondamento degli angoli di alcuni elementi.

Può sembrare una decisione casuale, ma l’applicazione degli angoli arrotondati per gli elementi grafici di YouTube, rappresenta una vera e propria scelta di design.

Queste modifiche di stile verranno applicate su alcuni elementi grafici della suddetta piattaforma video. Come per esempio per il riquadro delle anteprime di suggerimento video, presente nella parte alta a destra dello schermo. Il campo dedicato all’inserimento della didascalie del video, e altri ancora.

Si tratta di modifiche ancora in corso che, attualmente, non sono tutte giunte fino a noi.

YouTube: le prime modifiche e le reazioni degli utenti

Tuttavia, non mancano i primi commenti e reazioni degli utenti che hanno già fatto esperienza di queste modifiche grafiche.

E ciò che è stato evidenziato maggiormente riguarda il fatto che l’arrotondamento degli angoli dello schermo della piattaforma, sembra che non consenta di includere tutte le parti del video, visto che alcune restano nascoste a causa di questa particolare scelta grafica che comporta la rinuncia, seppur in minima parte, di alcuni pixel.

Inoltre, per quanto riguarda l’impostazione della modalità cinema e di quella a schemi intero, questi non presenteranno alcuna differenza grafica né arrotondamento particolare. Ma resteranno esattamente come sempre.

Tuttavia le modifiche dell’interfaccia grafica di YouTube, non si fermano qui.

Altre novità sono previste per il pulsante di “Salta annuncio”, che apparirà più piccolo e dunque più difficile da individuare da parte degli utenti che intendono skippare un determinato contenuto pubblicitario così per poter tornare alla visione del video principale.

Probabilmente questa ulteriore modifica genererà parecchi fastidi, per quanto riguarda l’esperienza d’uso degli utenti. Anche se attraverso queste modifiche la piattaforma spera di poter aumentare, in questo modo, i propri introiti.

In ogni caso, si tratta comunque di opzioni che attualmente YouTube sta provando a testare, ed è per questo non è ancora certo che tali modifiche verranno apportate a tutti gli effetti.

Dunque non ci resta che sperare che questi nuovi “esperimenti grafici” non superino i relativi test di valutazione.