L’interesse di Google nei confronti dell’intelligenza artificiale non è cosa nuova. Da tempo, il colosso di Mountain View rende noto il suo impegno nello sviluppo di funzionalità sempre nuove da introdurre nelle sue principali piattaforme. Soltanto YouTube è rimasta fino ad ora esclusa dalle novità basate sull’impiego dell’AI ma presto qualcosa potrebbe cambiare.

Google potrebbe introdurre su YouTube una nuova funzionalità che, grazie all’intelligenza artificiale, realizzerà automaticamente dei brevi riassunti tramite i quali gli utenti potranno conoscere velocemente il contenuto del video e decidere così facilmente se continuare a guardarlo o meno.

YouTube: presto l’intelligenza artificiale potrebbe creare riassunti automatici dei video!

L’intenzione di Google non è quella di rimpiazzare la descrizione dei video realizzata manualmente dagli utenti durante il caricamento del video bensì quella di offrire un supporto aggiuntivo agli utenti della piattaforma, i quali si ritrovano spesso a guardare video non del tutto pertinenti alla ricerca perdendo così il loro tempo. Grazie alla nuova funzione sarà possibile ottenere un breve riassunto generato dall’intelligenza artificiale che consentirà di accelerare i tempi conoscendo sin dal primo momento il contenuto del video. Gli utenti potranno così decidere di continuare a guardare il video oppure no senza perdere il loro tempo.

Google ha già condiviso la notizia confermando che la funzionalità è attualmente in fase di test e che, al momento, soltanto un numero limitato di iscritti hanno la possibilità di utilizzarla ad esclusivamente in inglese. Queste le parole con le quali l’azienda descrive la novità in arrivo:

“Stiamo iniziando a testare i riepiloghi generati automaticamente dall’intelligenza artificiale su YouTube, in modo che sia più facile per te leggere un breve riepilogo su un video e decidere se è adatto ai tuoi gusti”.

Google potrebbe aver bisogno ancora di tempo prima di poter procedere con l’introduzione della funzione e resta da vedere se i riassunti creati dall’intelligenza artificiale saranno effettivamente attendibili e precisi nel linguaggio adottato. I dubbi a riguardo sono leciti, soprattutto se considerata l’ancora precaria condizione di altre funzioni già presenti sulla piattaforma, come i sottotitoli automatici ai video.

L’azienda nel frattempo si dedica alla revisione del design della piattaforma annunciando che presto potrebbe apportare dei cambiamenti che miglioreranno la qualità del layout della pagina personale di ogni utente.