Dato che ci sono quasi 35 gradi anche la sera, non sarebbe meglio starsene a casa a guardare una serie Netflix con l’aria condizionata? Una manciata di popcorn, una bella bibita fresca e magari la tua pizza preferita. La serata perfetta.

Il problema? Cosa guardare. Sulla piattaforma ci sono così tante serie e film che solitamente si passa la prima mezz’ora a scegliere tra i titoli, cercando qualcosa di interessante. Per questo weekend ci pensiamo noi, elencandovi tre titoli che vi faranno attaccare allo schermo! Attenzione, perché non ci saranno alcuna storie romantica, né cliché.

3 Serie per una maratona Netflix nel weekend

Andiamo con ordine. Allora, badate bene che non è una classifica ma sono semplicemente dei consigli su qualche titolo. Passeremo dal true crime al drama fantasy e finiremo con un nuovo k-drama thriller. Niente spoiler per ora, ci vuole un po’ di suspence.

1. La storia di Isabella Nardoni

Sulla piattaforma arriva la storia poco conosciuta di uno dei crimini più efferati e macabri accaduti in brasile con una docu-serie sull’omicidio di una bambina di soli 5 anni: Isabella Nardoni. La piccola fu lanciata dalla finestra del sesto piano a San Paolo, dal palazzo London Building, il 29 marzo di più di 10 anni fa, nel 2008. L’appartamento, che doveva essere il luogo più sicuro per lei, in cui sentirsi protetta dalla propria famiglia, si trasformò in un luogo tragico. La bambina stava infatti trascorrendo il fine settimana con il padre, i fratelli e la matrigna e proprio loro, le persone che avrebbero dovuto amarla, sono stati condannati per il suo omicidio.

2. Una serie che non ti aspetteresti: Jodie, il prescelto

Questa nuova serie narra la storia di un giovane fortemente convinto che egli sia la reincarnazione di Gesù. Si tratta della serie Jodie, il prescelto, la cui trama si concentra su un protagonista alquanto bizzarro: un 12enne avente gli stessi poteri di Cristo. Questi strani miracoli/poteri compaiono in seguito ad un incidente e riesce, oltre alle solite cose come far diventare l’acqua del vino, a far rivivere i morti. Quale sarà il suo destino?

3. Un nuovo k-drama particolare che non puoi perdere

Su Netflix approda anche Mask Girl, ma non aspettatevi cuori e romanticherie, si tratta di una storia ricca di misteri con trama thriller. La protagonista, Kim Momi, è solo un’impiegata che svolge ogni giorno lo stesso lavoro, molto insicura, che nasconde una seconda identità. Nascondendo il suo volto dietro una maschera, diventa BJ, viene coinvolta in diversi incidenti. L’adrenalina, il brivido e soprattutto l’accettazione da parte degli altri, che vedono una donna attraente e perfetta, senza conoscere il suo viso senza alcuna grazia. Una storia particolare con un’inizio altrettanto strano.