Anche in questo mese di agosto Iliad si è presa la scena della telefonia mobile in Italia. Il provider francese ha messo in campo per gli utenti tariffe molto vantaggiose, ma soprattutto ha garantito loro una novità da lungo attesa: il rilascio di un’app ufficiale.

Iliad, presto per gli utenti un’app su Android e iPhone

In queste ultime giornate, infatti, sono state confermate le indiscrezioni del recente passato che hanno ipotizzato il rilascio di un’app nativa disponibile per gli smartphone di casa Android ed anche per il marketplace App Store degli iPhone.

Con l’app gli utenti di Iliad avranno a loro disposizione le funzioni già previste con le app di altri gestori. In primo luogo gli utenti potranno effettuare ricariche del loro credito residuo, accedere a servizi di assistenza, verificare le condizioni del loro profilo tariffario e verificare i consumi mensili.

La presenza di un’app ufficiale di Iliad avrà come conseguenza la messa a bando delle app parallele per la telefonia, specialmente sui dispositivi di casa Android, che garantivano la gestione del proprio profilo tariffario.

Oltre all’app ufficiale, gli utenti che scelgono Iliad in questa seconda parte di agosto potranno contare su una tariffa davvero speciale, in edizione limitata. Questa proposta è la Flash 180. La ricaricabile in questione avrà un costo mensile pari a 9,99 euro e garantirà al pubblico chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 180 Giga per navigare in rete anche con la velocità del 5G.