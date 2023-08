Se hai intenzione di scaricare dal Play Store delle App Android a Pagamento in maniera del tutto GRATIS, oggi potrai farlo. Le suddette sono disponibili sia per smartphone che per tablet e Google le mette a disposizione ciclicamente per poterne usufruire liberamente.

A volte non sono del tutto gratuite ma sono in offerta, e riguardano principalmente app, giochi e temi da scaricare. Ovviamente tutto per la piattaforma Android. Andiamo a vedere di seguito le app migliori GRATIS e in offerta che abbiamo selezionato apposta per te.

App e giochi gratis della settimana

Anche per questa settimana sono davvero molteplici i contenuti che possono essere scaricati in via del tutto gratuita o in sconto dal negozio dal Google Play Store. Ecco di seguito la lista selezionata per voi:

Ecco altre offerte più datate ma che sono ancora attive:

Per altre offerte riguardanti app Android, potete tranquillamente continuare a seguirci: metteremo ciclicamente dei nuovi articoli con tutte le app che potrete scaricare GRATIS o in offerta dal Play Store!