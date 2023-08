Euronics è pronta a dichiarare battaglia agli altri rivenditori di elettronica, tra cui troviamo appunto Unieuro, mettendo sul piatto una campagna promozionale più unica che rara, la quale nasconde al proprio interno la possibilità di ricevere uno sconto del 50% sul prezzo originario di listino, a patto che l’utente sia disposto a seguire un iter di acquisto.

Il volantino è attualmente disponibile praticamente dovunque si voglia, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili in ogni negozio, basterà completarli entro e non oltre il 23 agosto, salvo esaurimento anticipato delle scorte dei prodotti che si vorrebbero aggiungere al proprio carrello.

Non perdetevi le offerte Amazon esclusive con i codici sconto gratis e tantissimi prezzi bassi, trovate tutto sul nostro canale Telegram ufficiale.

Euronics, quali sono i nuovi prodotti in offerta oggi

Spendere poco con Euronics è decisamente più semplice di quanto potreste mai immaginare, in primis dovete aggiungere al vostro carrello un elettrodomestico, che sia grande o piccolo poco cambia, o un televisore, il cui prezzo sia effettivamente superiore a 399 euro. Superato il piccolo step iniziale, la strada è veramente in discesa e pronta ad offrire una ampissima libertà di scelta all’utente finale, il quale potrà a tutti gli effetti scegliere praticamente ciò che vuole, per godere poi in cassa di un’offerta più unica che rara.

Coloro che avranno rispettato e seguito l’iter, potranno a tutti gli effetti ricevere uno sconto del 50% sul listino del meno caro della coppia selezionata; volendo spiegare il concetto con uno esempio, immaginiamo di aver acquistato un televisore del valore di 600 euro ed uno smartphone da 300 euro, per un totale di 900 euro, grazie alla promozione il dispositivo mobile verrà pagato 150 euro, andando così a dover pagare solamente 750 euro.

Il volantino lo potete sfogliare qui sotto o sul sito ufficiale.